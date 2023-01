Carlo e Camilla | le foto del Capodanno a Sandringham | nel segno della tradizione

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Prima uscita pubblica del 2023 per il nuovo sovrano e la regina consorte: sono stati immortalati poco prima di entrare nella chiesa di Santa Maria Maddalena per la messa del primo gennaio, un evento al quale la compianta Elisabetta era solita partecipare

Sky Tg24

... il Sovrano avrebbe fatto sapere al secondogenito che una sola riga di attacchi alla regina consorteequivarrebbe alla fine di ogni comunicazione. E come reagiràse il bersaglio fosse ...In occasione del primo Natale senza la regina, William e Kate - fa sapere il magazine Hello! - sono stati i membri più anziani della Royal Family ad unirsi anella loro residenza nel ... Re Carlo riprende Camilla davanti a tutti: il video del siparietto Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Il 2023 si annuncia un anno cruciale per la regina consorte Camilla: il 6 maggio il marito Carlo verrà ufficialmente incoronato come Carlo III e lei sarà al suo fianco. Probabilmente diventerà regina ...