Carceri minorili in Italia | luoghi di transito o di rieducazione? Antigone | “Reintegrazione vera solo col coinvolgimento del mondo fuori”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) “Lasociale non si fa dentro il carcere. Soprattutto per chi ha meno di 18 anni, si dovrebbe seguire un modello più ampio, che coinvolga anche la società esterna”. Susanna Marietti, responsabile dell’Osservatorio minori di Associazione, chiarisce subito: “Gli Istituti penali per minorenni fanno quello che possono”, ma spesso non basta per garantire la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. “Se non si mettono in atto politiche del lavoro, economiche e sanitarie per la presa in carico di questi ragazzi al momento del fine pena, il lavoro che si fa all’interno viene vanificato”. Sul territoriono sono 17 gli Ipm: secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Giustizia, aggiornati al 15 dicembre 2022, ci sono 400 ragazzi e ragazze ospitati in queste strutture. Chi sono i detenuti ...