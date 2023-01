Carca | ' Da Paris a De Aliprandini | sono mancati i big La fame? C' è | ma bisogna essere realisti'

La Gazzetta dello Sport

La Coppa del Mondo di sci è pronta a tornare nel vivo con il doppio slalom del 4 gennaio, gli uomini a Garmisch e le donne a Zagabria. A proposito degli azzurri, tocca Max, nuovamente direttore tecnico del team maschile, fare il punto sul momento negativo, almeno in termini di risultati. La prima parte di stagione si è chiusa con un solo podio all'attivo, quello ...... il Grand Hotel Baglioni di Firenze si tinge di moda! 8 Giugno 2018 PITTI 90 - Solovière, ... CloseIl direttore tecnico degli azzurri analizza il momento difficile: "Domme in black out dopo la caduta in Canada. Vinatzer Ne riparliamo a fine gennaio. L'obiettivo è costruire una squadra solida per i ...Sci, Coppa del Mondo: Kriechmayr trionfa nella discesa di Bormio, nella Top-10 Casse e Paris. L'austriaco precede il canadese Crawford e il norvegese Kilde ...