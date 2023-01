Capodanno | ora Torino punta a Canale 5

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il2023 ha riportato i torinesi in piazza per un concerto con oltre 14mila presenze e per il prossimo anno sialla diretta tv nazionale. Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che d’accordo con il sindaco Stefano Lo Russo sta già procedendo a presentare la candidatura per festeggiare l’arrivo del 2024 in diretta tv sui canali Mediaset. “Insieme al sindaco – ha aggiunto – abbiamo deciso di candidare la città e quindi il Piemonte a ospitare l’evento televisivo”. Quest’anno è toccata a Genova e la diretta è stata trasmessa su5. “La concessione è annuale – ha detto Cirio – quindi è scaduta, come ho avuto modo di sapere dal presidente della Regione Liguria, Toti, e a breve quindi io e il sindaco scriveremo una lettera a Mediaset” Posizione condivisa da vuole continuare ad essere ...