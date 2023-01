Capodanno | docente accende un petardo e perde tre dita | “Miracolato Non sparerò più”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Ho sbagliato, sono amareggiato. Credevo chere un, con attenzione, non potesse comportare alcun pericolo e invece non è assolutamente così. I botti sono sempre rischiosi e l’unico modo per evitare problemi è non usarli. Sono stato ingenuo e, nonostante quanto accaduto, mi sento un”. È rammaricato Ciro Belfiore,universitario in pensione. Il 77enne originario di Portici racconta sulle colonne de Il Mattino che a, poco prima della mezzanotte, un botto gli è esploso in mano causandogli l’amputazione parziale di tredella mano destra. “Mi stavo accingendo a provare uno dei pochi botti che, in famiglia, avevamo acquistato per. Ero sul balcone – spiega – e avevamo quasi concluso la cena ...