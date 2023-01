Capodanno a Milano | extracomunitario incendia il manichino di un poliziotto per fare festa video

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sarebbe unecuadoriano l’autore del vergognoso gesto di, a, quando nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio una persona, supportata da un gruppo di amici, ha dato fuoco a unvestito da, cosparso di benzina. Un rituale “tradizionale”, in Sudamerica, a quanto pare, ma decisamente offensivo dalle parti nostre… Nelle immagini diffuse su Telegram da Welcome to Favelas si vede un ragazzo avvicinarsi con una tanica al, riempirlo di benzina e poi appiccare l’incendio. Il tutto nei pressi di un parco giochi. Poco dopo il fantoccio viene avvolto dalle fiamme e intanto si sentono delle urla di approvazione. La clip, diventata virale, è arrivata anche al vicepremier Matteo Salvini, che l’ha diffusa esprimendo la propria ...

Secondo una prima ricostruzione, il 25enne marocchino ferito era all'interno di un locale in via Giambellino a festeggiare ilquando è stato colpito al braccio da un colpo d'arma da fuoco ...In attesa di ripartire con il campionato ( mercoledì 4 gennaio gli azzurri saranno impeganti acontro l'Inter), Luciano Spalletti è stato protagonista di uno scatenato veglione di, festeggiando in un locale napoletano. Con lui tanti vip e una presenza che non è passata ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...In un video diffuso sui social si vede un uomo che la notte di capodanno cosparge di benzina e dà fuoco a un manichino vestito da poliziotto ...