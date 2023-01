QUOTIDIANO NAZIONALE

Una manifestazione organizzata dai gestori degli stabilimenti balneari contro la direttiva Ue 'Bolkestein'Stangata sulle spiagge. Il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato agli Enti competenti la variazione dell'indice ISTAT deiper l'anno 2023: si tratta di un aumento del 25,15% con il canone minimo di 3.377,50 euro. 'È un provvedimento ingiustificato e ingiusto' scrivono in una nota congiunta Antonio ... Canoni demaniali, scatta l’aumento del 25% Ira dei balneari: il governo rispetti gli impegni Il nuovo anno non comincia nel migliore dei modi per tante imprese che operano in regime di concessione demaniale marittima come stabilimenti balneari, bar, ristoranti, campeggi e, probabilmente anche ...Balneari sul piede di guerra per i canoni demaniali in aumento di oltre il 25%. Un rincaro definito da Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio, e ...