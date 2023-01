Cannabis terapeutica | l’Italia punta all’autonomia con l’Esercito

Leggi su panorama

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Dal 2017 la gestione della coltivazione dellain Italia è affidata all'Esercito. Lo scopo è che anche il nostro Paese possa diventare autosufficiente nella produzione e, nell'anno che è appena iniziato, la Difesa prevede di produrne 700 chilogrammi di alta qualità per coprire quasi la metà del fabbisogno, circa 1.500 chilogrammi necessari per coloro che devono sottoporsi a una terapia per ottenere sollievo dal dolore. Nicola Latorre, a capo dell'Agenzia italiana per le industrie della Difesa, ha recentemente dichiarato alla testata Defence News: «Il prossimo passo è l'autosufficienza, questa è la nostra ambizione». Lache l'Esercito non è ancora in grado di coltivare viene importata dall'Olanda, dal Canada, dalla Danimarca e dalla Germania, ma la produzione nazionale, effettuata in una struttura riservata ...