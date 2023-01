Camere | il nuovo anno comincia con i decreti In attesa della riforma sull' Autonomia

Leggi su agi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) AGI - Dopo le maratone in commissione e Aula durante le feste natalizie per approvare in extremis la manovra e il decreto Rave, trascorsa l'Epifania il Parlamento riprenderà l'attività ordinaria all'insegna deida convertire: innanzitutto il dl Aiuti quater, all'ultimo passaggio prima di diventare legge; il decreto Ucraina con ilinvio di armi e mezzi; il decreto Elezioni, il decreto Ischia, il Milleproroghe e, infine, l'appena licenziato dal Cdm decreto migranti, che prevede una 'stretta'e Ong. Parallelamente inizierà l'iter - che però non si prevede brevissimo, anche a causa delle opinioni non unanimi all'interno dello stesso governo - del ddldifferenziata, caro alla Lega, il cui testo predisposto dal ministro Calderoli è ora al vaglio...