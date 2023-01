(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il testo non è ancora stato firmato dal Capo dello Stato e, di conseguenza, non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Infine, per quel che riguarda l'differenziata, il ministro ...

AGI - Agenzia Italia

Il primo da licenziare perché la scadenza è più prossima, precisamente il 18 gennaio, è il decreto Aiuti quater, che contiene ilpacchetto di misure a favore di famiglie e imprese contro il ...Che le è piombato ine le ha intimato: 'Stai zitta, altrimenti è peggio per te' . Poi, l'ha ... E chiude: 'Non so come potrò sentirmi disicura a casa mia. Metteremo finestre blindate, ... Camere: il nuovo anno comincia con i decreti. In attesa della riforma sull'Autonomia A Camera l'anno nuovo parte con Robert Doisneau e On the Verge (Nel limite), due percorsi espositivi che approfondiscono da un lato la poetica di uno dei più importanti maestri del Novecento, dall'alt ...PORDENONE - L'assessore comunale Emanuele Loperfido, eletto alla Camera, saluta e ringrazia tutti. Nei prossimi giorni, infatti, lascerà l'incarico. Al suo posto arriverà ...