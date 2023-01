Cambiano le regole Covid | solo cinque giorni di isolamento

(Di lunedì 2 gennaio 2023) «Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2, l'potrà terminare dopo 5dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare». È quanto si legge nella circolare emanata dal ministero della Salute che aggiorna la gestione dei casi di. «Per i casi che sono sempre stati asintomatici - si specifica - l'potrà terminare anche prima dei 5qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria o farmacia risulti negativo». «Per i casi in soggetti immunodepressi - spiega ancora la circolare- l'potrà terminare dopo un periodo minimo di 5, ma ...

Sanità Informazione

...sostituti d'imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove... * * *dall'1 gennaio 2022 le aliquote Irpef: l'intenzione del Legislatore è quella di ...Per le persone immunodepresse, invece, lenon: servirà comunque un tampone negativo per terminare l'isolamento, dopo un minimo di cinque giorni. Gli operatori e le operatrici ... Cambiano le regole per l'uscita dall'isolamento dei positivi, cosa ... Aggiornate le modalità di gestione dei casi e dei contatti Covid: i dettagli estrapolati dalla nuova circolare del Ministero della Salute.In data 1 gennaio 2023 si è svolta la centesima puntata di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese. Lo show ha scelto come location Napoli, in particolare il nostro lungomare scegliendo quattro ristorant ...