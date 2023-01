Calendario United Cup 2023 | orari 3 gennaio | programma | tv | streaming

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Prosegue laCupdi tennis, la prima edizione del torneo misto che si sta giocando in Australia tra Perth, Brisbane e Sydney e che vede al via 18 squadre suddivise in sei gruppi da tre: domani, martedì 3, si concluderà la fase a gironi della manifestazione. L’Italia tornerà in campo dalle 01.00 nel Girone E, che si sta giocando a Brisbane, contro la Norvegia: dopo il 2-0 di oggi, agli azzurri manca un successo per superare il turno. Matteo Berrettini sfiderà Casper Ruud, poi Lucia Bronzetti affronterà Ulrikke Eikeri, infine il doppio misto annunciato è Camilla Rosatello / Andrea Vavassori contro Ulrikke Eikeri / Viktor Durasovic. Dalle 00.00 gli incontri dellaCupdi tennis verranno trasmessi in diretta tv su SuperTennisTV ed in diretta ...

