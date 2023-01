Calendario Sportivo 2023 | tutti gli eventi | date | programma giornaliero

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Cari lettori di OA Sport, Buon Anno da parte di tutta la redazione. L’augurio è dei più sinceri, con l’auspicio che i prossimi dodici mesi siano ricchi di soddisfazioni e che vi portino grandi gioie nelle vostre vite. Gli ultimi anni sono stati decisamente complicati perquanti e varie difficoltà hanno condizionato il nostro quotidiano, ma cerchiamo di guardare con ottimismo al nuovo anno. La speranza più sentita è che ilci offra una ritrovata serenità e che riesca a regalarci belle emozioni. Sarà una stagione infarcita disportivi assolutamente da non perdere e da vivere con enorme passione, davanti al televisore e soprattutto dal vivo. Dopo due anni con le Olimpiadi, ilnon prevede rassegne a cinque cerchi e regalerà l’antipasto in vista dei Giochi di Parigi 2024. Ci sarà spazio per una ...