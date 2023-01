Calendario Serie A basket 2023 oggi | orari partite 2 gennaio | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Scende in campo per la prima volta nellaA di, lunedì 2, sono infatti previste le setteche completano il tredicesimo turno della regular season (nell’anticipo disputato venerdì 30 diecembre l’Unahotels Reggio Emilia ha battuto in casa la Carpegna Prosciutto Pesaro per 95-76), a tre giornate dal termine del girone di andata che definirà le otto qualificate alla Final Eight di Coppa Italia di Torino di metà febbraio. S’incomincia alle ore 18:00 con il match tra la Dolomiti Energia Trentino e l’Happy Casa Brindisi. Derby veneto invece alle ore 19:00 al Palaverde di Villorba (Treviso), dove la Nutribullet cerca punti importanti contro l’Umana Reyer Venezia. Sfida d’alta classifica a Varese tra l’Openjobmetis e la Bertram Derthona Tortona (ore ...