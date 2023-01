Calendario Mondiali sci nordico 2023 | programma | orari giornalieri | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Idi sciandranno in scena a Planica, in Slovenia. Siamo quindi letteralmente a un tiro di schioppo dall’Italia. La ridente località situata nella valle di Tamar, incastonata nelle Alpi Giulie, si trova subito dopo il confine con il Bel Paese e si appresta a ospitare la manifestazione per la prima volta nella storia. Non che Planica sia digiuna di appuntamenti di grido, anzi. Da queste parti il salto con gli sci è un’autentica religione in virtù della presenza del titanico trampolino Letalnica bratov Gorišek, su cui nel corso dei decenni sono stati stabiliti ben 28 record del mondo relativi alla disciplina! La fama dell’impianto, dove si gareggia solitamente a fine marzo, attira decine di migliaia di spettatori da tutta Europa. Non si userà però il trampolino di volo in questi, bensì il ...