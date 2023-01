Calendario Europei speed skating 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Dal 6 all’8 gennaio l’anello di ghiaccio di Hamar (Norvegia) sarà teatro deglidi. Nella sede scandinava si vivrà una rassegna assai interessante che vedrà conciliare due competizioni in una, ovvero quella per il titolo delle specialità sprint (500 e 1000 metri) e quella dell’Allround (500, 1000, 1500, 3000 e 5000 metri per le donne; 500, 1000, 1500, 5000 e 10000 metri per gli uomini). Unmolto intenso condensato nella tre-giorni e vedremo a quali risultati porterà l’Hamar Olympic Hall Vikingskipet. L’Italia vorrà far bene. Non ci sarà, come noto, Francesca Lollobrigida. La pattinatrice romana ha deciso di prendersi un anno sabbatico e di dedicarsi alla costruzione di una propria famiglia. Francesca, infatti, darà alla luce in questoil suo ...