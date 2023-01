Caldo anomalo a Natale | ecco quali sono i rischi per la salute

Il Fatto Quotidiano

2022, gli eventi meteo estremi Ormai alluvioni, ondate die di gelo intenso, frane, mareggiate, siccità, grandinate non risparmiano nessun paese e non risparmiano l'Italia, che nel 2022 ......temperature record in ordine alla stagione per gennaio e secondo molti report il meteosta ... 'L'Europa sta vivendo la peggiore ondata dimai registrata' . La spiegazione degli esperti ... Caldo anomalo a Capodanno in tutta Italia, punte di 20 gradi al Sud e nelle Isole Il 2023 comincia all'insegna dell'anticiclone. Caldo (ampiamente fuori stagione) fino a metà gennaio, per poi ritrovarci un abbassamento improvviso delle temperature. Il ...(Adnkronos) - Per l'Italia è stato un dicembre con temperature sopra la media e con picchi, soprattutto al Sud, che hanno fatto sentire più il 'profumo' della primavera più l'aria natalizia. Ma questa ...