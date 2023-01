Caldo anomalo a Natale | ecco quali sono i rischi per la salute

(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – Per l’Italia è stato un dicembre con temperature sopra la media e con picchi, soprattutto al Sud, che hanno fatto sentire più il ‘profumo’ della primavera più l’aria natalizia. Ma questa anomalia climatica ha anche degli effetti sulla? “Se consideriamo i virus respiratori, dunque anche Sars-CoV-2, il fatto che afaccianon è negativo pensiamo anche solo alla possibilità di stare più all’aperto. Se invece pensiamo agli sbalzi termici, questi posessere potenzialmente deleteri, soprattutto per il sistema cardiocircolatorio”. A rispondere è Francesco Dentali, presidente della Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi), la società scientifica di Medicina interna. “Quando le temperaturenettamente sopra la media stagionale ...

Natura in tilt per ilcon le mimose già fiorite con tre mesi di anticipo rispetto alla festa della donna dell'8 marzo ma tutte le coltivazioni sono ingannate dal clima e si stanno predisponendo alla ripresa ...'Il messaggio che arriva da questonon è però positivo - conclude il presidente della società scientifica dei medici internisti - . Vuol dire che si sta sempre di più avvicinando quel ... Caldo anomalo a Capodanno in tutta Italia, punte di 20 gradi al Sud e nelle Isole Il 2023 comincia all'insegna dell'anticiclone. Caldo (ampiamente fuori stagione) fino a metà gennaio, per poi ritrovarci un abbassamento improvviso delle temperature. Il ...(Adnkronos) - Per l'Italia è stato un dicembre con temperature sopra la media e con picchi, soprattutto al Sud, che hanno fatto sentire più il 'profumo' della primavera più l'aria natalizia. Ma questa ...