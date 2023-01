Calciomercato Serie A LIVE | Fiorentina su Sabiri | Maximiano vuole tornare in Spagna

(Di lunedì 2 gennaio 2023): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulinvernale con aggiornamenti ora dopo ora: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione di Calcio News 24. LUNEDI’ 2 GENNAIO Monza, ceduto il giovane Siatounis al Virtus Entella (CLICCA QUI) Joao Felix, Arsenal e United sul portoghese, Chelsea defilato (CLICCA QUI) Sampdoria, il comunicato ufficiale su Nuytinck (CLICCA QUI) Lazio,cerca diin, ma Lotito fa orecchie da mercante (CLICCA QUI), si lavora per il trasferimento ...

Frosinone, la capolista di Serie B ha messo nel mirino Zuelli dalla Juventus Next Gen, proponendoli maggior minutaggio Dopo l'esordio nelle amichevoli di dicembre con la prima squadra ... RIETI - Andrea Vallocchia saluta Cosenza: fino al termine della stagione 2022/'23 giocherà con la Reggiana, in serie C. Il 25enne centrocampista reatino, dopo due stagioni vissute ... SERIE B Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Micai proveniente dalla Salernitana. L'estremo difensore nato a ...