Calciomercato Serie A LIVE | Fiorentina su Sabiri | Maximiano vuole tornare in Spagna | Frosinone punta Zuelli

(Di lunedì 2 gennaio 2023): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulinvernale con aggiornamenti ora dopo ora: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione di Calcio News 24. LUNEDI’ 2 GENNAIO CR7, suna clausola per il trasferimento in prestito al Newcastle (CLICCA QUI), interesse sudella Juventus Next Gen (CLICCA QUI) Monza, ceduto il giovane Siatounis al Virtus Entella (CLICCA QUI) Joao Felix, Arsenal e United sul portoghese, Chelsea defilato (CLICCA QUI) Sampdoria, il comunicato ufficiale su Nuytinck (CLICCA ...

... la Juve è alla canna del gas, ha i conti da rimettere in ordine e nella peggiore delle ipotesi potrebbe pure perdere laA. Di Maria torna alla Juventus: la sua reazione appena vede i tifosiBentornataA. Finalmente riprende il campionato dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar e le successive festività natalizie, che ha permesso alle squadre di prepararsi con più tempo al momento del ... Serie A: tutti gli affari UFFICIALI | Mercato L'Arsenal starebbe pressando la Juventus per Dusan Vlahovic, che al momento è in difficoltà per via della pubalgia ...RIETI - Andrea Vallocchia saluta Cosenza: fino al termine della stagione 2022/'23 giocherà con la Reggiana, in serie C. Il 25enne centrocampista reatino, dopo due stagioni vissute ...