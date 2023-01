Calciomercato | pronti tre annunci in casa Napoli

La Gazzetta dello Sport

Dobbiamo farci trovare. C'è la squadra, c'è la società, c'è il pubblico. Proviamoci'. MILAN - ' Milan ha un grande allenatore come Pioli e dirigenti all'altezza come Maldini e Massara, sanno ...Depay, Thuram e Firmino 20221229.it ©LaPresseNon pagare alcun prezzo per il cartellino è infatti incentivo importante anche nei confronti dei clubpoi a darsi battaglia sull'... Il Chelsea svecchia la difesa: ecco Badiashile dal Monaco L'attaccante potrebbe lasciare la Salernitana, ma sul giocatore l'elenco delle pretendenti è lunghissimo. Il presidente ...Il Napoli di Spalletti non lavora solo alla ripresa della Serie A. La società valuta diverse opzioni interessanti sul calciomercato.