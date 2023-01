Calciomercato Napoli | settimana prossima la firma | contratto fino al 2027!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 2 gennaio 2023) In attesa del rientro in campo, al quale mancano ormai solo due giorni, visto che alle 20:45 di mercoledì 4 gennaio ilscenderà in campo a San Siro contro l’Inter, la dirigenza azzurra continua a lavorare sul mercato. Come riportato dall’esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, è in arrivo un’altradopo quella di Stanislav Lobotka. Si tratta di Amir Rrahmani, per proseguire nell’opera di continuità dell’organico, richiesta da società e allenatore. Il rinnovo del difensore kosovaro, ormai tornato dall’infortunio e che scalpita per una maglia da titolare a San Siro, dovrebbe arrivare la. Amir Rrahmani (Getty Images)Rinnovo Rrahmani: c’è la nuova scadenza È in programma infatti un incontro tra società ed entourage del calciatore per blindare il ...