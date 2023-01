Calciomercato Napoli | partenopei seduti su un tesoro | le ultime

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Una fine di 2022 straordinaria ha portato ildi Luciano Spalletti a primeggiare in ogni competizione che ha accolto i campani in questa prima parte di stagione. Una macchina fin qui inarrestabile che ha strabiliato l’Italia e l’Europa collocandosi al primo della Serie A con otto punti di distacco dal Milan secondo della classe e vincendo agevolmente il girone di Champions League che ospitava squadre del calibro di Liverpool e Ajax. Non sarà semplice per iconfermare la magnificenza mostrata da agosto a fine novembre, ma l’obiettivo degli azzurri è non fermarsi consolidandosi anche in futuro. Proprio la finestra sul domani potrebbe portare nel capoluogo campano dei profili molto interessanti formati dalla Serie B. Ecco ledaldele dalle ...