Calciomercato Monza | Siatounis ceduto all’Entella

(Di lunedì 2 gennaio 2023), in uscita dai brianzoli il greco Antonios: il mediano classe 2002 passa a titolo definitivo alla Virtus Entella Non solo acquisti, ma anche cessioni nel mercato del. I brianzoli infatti hannoil giovane Antonios, mediano greco classe 2002. Di seguito il comunicato della società ligure. «La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la societàper l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Antonios(nato a Ilion in Grecia il 26/08/2002)Ad Antonios un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella!» L'articolo proviene da Calcio News 24.

