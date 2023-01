Calciomercato Milan – Schira | “Vasquez firmerà un contratto di tre anni”

La Gazzetta dello Sport

Ilsulla carta non è ancora cominciato eppure a rinfoltire la rosa di Potter sono già ... pronto a sfruttare un eventuale non rinnovo con ile anche dall'altra sponda del naviglio ...Juve, Inter e, però, in una maniera o nell'altra e in modalità molto diverse, dovranno affrontare nei prossimi mesi dei veri e propri casi per il futuro dei loro centravanti principali. ... Milan, in porta arriva Devis Vasquez. Ma (per ora) non sarà lui il vice Maignan MILANO - Arriva a titolo definitivo dal Guaranì ed è già a Milano da ieri: nella mattinata di oggi le visite mediche. Devis Vazquez, portiere colombiano classe 1998, sta completando l'iter per diventa ...Filippo Inzaghi, attuale allenatore della Reggina ma soprattutto ex attaccante del Milan, al Corriere della Sera ha parlato di Rafael Leao: "Fossi in lui lo resterei in rossonero". "Per me il Milan è ...