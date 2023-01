Calciomercato Milan | fatta per Vasquez | ora la firma

Leggi su zon

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ilpare già attivo in questa sessione di. Il portiere titolare Mike Maignan resterà ai box per diverse settimane a causa di un brutto infortunio ed i sostituti Tatarusanu e Mirante sembrano non riuscire a dare le garanzie richieste da mister Pioli. È proprio per questo motivo che i rossoneri si sono già mossi prima di tutti sul mercato per assicurarsi le prestazioni del portiere colombiano classe 98 Devis. Completate (e superate) le visite mediche di rito, il portiere farà rientro in Colombia per sbrigare le ultime questioni burocratiche. Tornerà poi in Italia soltanto il 10 gennaio, quando si aggregerà ufficialmente alla squadra e prenderà parte agli allenamenti guidati dall’allenatore. Resterà da capire solo quando sarà ritenuto in grado di scendere in campo dal primo minuto in Serie ...