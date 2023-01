Calciomercato | Kessie ancora in Serie A e l’Inter prepara tre scambi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ilinvernale è iniziato ufficilmente in Italia, i club diA sono pronti a scatenarsi in vista della seconda parte di stagione. Le squadre sono pronte a scendere in campo per la nuova giornata di campionato, la lunga pausa per il Mondiale in Qatar rischia di condizionare i risultati. E’ altissima l’attesa per il big match tra Inter e Napoli, valido per le zone altissime della classifica. La squadra di Luciano Spalletti guida la classifica, è stata protagonista di una prima parte di stagione strepitosa e sorprendente. La rivale numero uno è il Milan campione d’Italia in carica, subito dietro la Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri si è risollevata, la compagine bianconera è reduce da sei vittorie consecutive. Le trattative diFoto di Serena Campanini / Ansa– Barcellona e ...

Calciomercato.com

Sono stati innumerevoli gli esempi in questo proposito derivanti dalle scorse annate di: da Donnarumma a, passando per Dybala, Calhanoglu, Onana, Pogba, Rudiger e tanti altri. ...Commenta per primo Il mercato dei 'parametri zero' toglie e dà; lo sanno bene le squadre italiane che in questi ultimi anni hanno esultato per grandi acquisti a zero ma anche visto giocatori ... Ex Milan, offerta di 15 milioni per Kessie | Mercato | Calciomercato ... Le trattative di calciomercato entrano nel vivo, la sessione invernale è iniziata ufficialmente: le operazioni delle squadre di Serie A ...Il folto elenco di calciatori in scadenza di contratto a giugno 2023 prevede diversi elementi di spicco che smuoveranno il calciomercato ...