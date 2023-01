Calciomercato Juventus | concorrenza per il terzino | piombano due top club

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Uno dei problemi delladi Massimiliano Allegri è lo scarso numero di esterni/terzini a disposizione del tecnico toscano: Cuadrado, De Sciglio e Chiesa sono infortunati, Di Maria non sta rendendo come sperato dai tifosi bianconeri e Alex Sandro è il lontano parente di quelsinistro performante dei primi anni in bianconero. Ad eccezione di Kostic, vera sorpresa della stagione bianconera, per Allegri è fondamentale un innesto in quella zona del campo: tra i profili seguiti dalla società per ildella, spunta il nome di Ivan Fresneda, diciottenne spagnolo in forza al Valladolid. Fresneda tra Italia, Inghilterra e Germania Mercato Juve FresnedaSecondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il giocatore spagnolo non ha impressionato soltanto a Torino, ma ha fatto breccia in altri ...