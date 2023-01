Calciomercato com – Napoli | scatto per Ounahi | anticipata la concorrenza | c’è un’avversaria a sorpresa | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) 2023-01-02 00:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Azzedineè tornato all’Angers dopo i Mondiali in Qatar vissuti da protagonista con il Marocco. Lui e il compagno di squadra Boufal sono stati premiati al rientro in Francia, ma per loro presto si apriranno le porte del mercato. ILSPINGE – L’Angers è disposto a cedereadesso per giugno ad una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, e i colleghi de L’Equipe assicurano che ilha fatto un passo avanti rispetto alla schiera delle pretendenti presentando un’offerta concreta. Squadre come Marsiglia e Leicester sono ferme, anche se non ancora fuori dalla corsa. ATTENZIONE AGLI ARABI – Paradossalmente, la concorrente più attrezzata a questo punto sarebbe l’Almerìa, club spagnolo di proprietà ...