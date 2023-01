Calciomercato Arsenal | nuova offerta da 60 milioni per Mudryk

Calciomercato.com

Commenta per primo L'è ormai pronto ad esercitare la clausola per prolungare, di un anno, il contratto di Bukayo Saka . Lo riporta il Daily Mail .Juve, Mac Allister si toglie dal mercato: 'Non ho fretta di andare via'Grazie alle prestazioni dell'ultimo Mondiale, Mac Allister ha visto schizzare il suo valore sui 50 milioni di euro ... Arsenal, due strade per vincere la Premier: seguire il Milan o ... Calciomercato Juventus: l'Atletico Madrid fissa il prezzo di Joao Felix a 21 milioni di euro. Sul portoghese anche tre squadre inglesi.Out Cuadrado e De Sciglio, può scegliere tra Aké, Barbieri, Soulé o giocarsi la carta McKennie. Pro e contro delle quattro soluzioni ...