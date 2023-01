Calcio | Reggina | Inzaghi ' Serie A? Vediamo dove saremo a marzo - aprile'

pianetaserieb.it

Pippo Inzaghi, tecnico dellaseconda in serie B, non vuole fare voli pindarici ma ammette in un'intervista al "Corriere della Sera" che il sogno promozione c'è. "Era una scommessa difficile, ...... allenatore della, al Corriere dello Sport: 'Credo che di me la gente apprezzi il fatto che do sempre tutto me stesso, che non fingo. Mi nutro dell'affetto della gente, amo il, in ... Calciomercato Ascoli - Anche la Reggina su Leali: le ultime NAPOLI - Filippo Inzaghi, ex attaccante, attualmente allenatore della Reggina, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: A proposito di serie A, che effetto avrà il Mondiale "Vedremo chi av ...NAPOLI - Filippo Inzaghi, ex attaccante, attualmente allenatore della Reggina, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: A proposito di serie A, che effetto avrà il Mondiale "Vedremo chi av ...