Calcio | Lecce; dalla Fiorentina arriva Maleh

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Primo acquisto per ildel tecnico Marco Baroni in apertura della sessione dimercato. Il 'colpo' del responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino è l'italo - marocchino Youssef, ...

Youssef Maleh è pronto per iniziare la sua avventura con la maglia del. Questa mattina, il centrocampista italo - marocchino ha raggiunto il Salento con un volo in partenza da Bologna e, nel primo pomeriggio, svolgerà le visite mediche con i giallorossi.Maleh giunge in Salento con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto delin caso di salvezza. . 2 gennaio 2023