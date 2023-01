Calcio | Christillin | ' nessun fastidio per Pogba sulla neve | è peggio non averlo ancora visto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - La foto di"sinceramente non mi ha dato, sono esseri umani e se nei giorni di Natale stannoin vacanza con la famiglia non è una tragedia". Lo dice a Radio Anch'io sport Evelina, membro del consiglio Fifa e tifosa Juventus. "Ho incontratoproprio nel giorno della finale mondiale a Doha, era in tribuna, hoche si è salutato molto affettuosamente con Macron. Poi non mi sono trattenuta dal chiedergli come stesse e quando pensava di tornare. Lui mi ha detto che era praticamente a posto e pronto a tornare a gennaio. Lo aspettiamo, ma non mi scandalizzo troppo per le foto, mi sembrache ...