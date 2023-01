Agenzia ANSA

Ora è tutta un'altra storia: al tecnico delle due promozioni consecutive ilaffida compito e speranze di tornare in serie A. Un'impresa difficile, ma non impossibile. Se le prime due ...... 25, e Margherita, 23) e un'azienda familiare apistica a Decimomannu, in provincia di, con ... Altrimenti verso le 21 sono già a letto,per assaporare il mio secondo momento della ... Cagliari pronta a riabbracciare mister Ranieri Il ritorno di Ranieri a Cagliari in tre tappe. Tutto domani: sbarco all'aeroporto in mattinata, poi presentazione del tecnico e primo allenamento della squadra ad Asseminello. Trentacinque anni fa era ...Questa iniziativa ci consente di proseguire nel nostro impegno per offrire al territorio un contributo sempre più qualificato e qualificante, non solo in termini economici, ma anche sociali, ambiental ...