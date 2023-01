Cade il Psg | solo il Napoli è imbattuto

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Dopo la sconfitta di ieri contro il Lensl’imbattibilità del PSG: giovedì contro l’Inter ildovrà difendere la sua Se mercoledì 4 ilsupererà anche l’ostacolo Inter a San Siro, confermerà un primato che ha da ieri sera: con la sconfitta del Psg in casa del Lens,la squadra di Spalletti è imbattuta nei principali campionati europei. Per i parigini la sconfitta per 3-1 è arrivata sul campo della seconda in classifica, che ha accorciato il suo distacco, portandolo da 7 a 4 punti. Una sconfitta netta, maturata già nel primo tempo (2-1) e certificata definitivamente a inizio ripresa con la rete al secondo minuto di Claude Maurice. Il Psg è stato accolto da uno stadio che l’Équipe ha definito «incandescente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Agenzia ANSA

Dopo la sconfitta di ieri contro il Lensl'imbattibilità del: giovedì contro l'Inter il Napoli dovrà difendere la sua Se mercoledì 4 il Napoli supererà anche l'ostacolo Inter a San Siro, confermerà un primato che ha da ieri sera: ...iniziato male il 2023 del Paris St. Germain. Ancora senza Messi e privi pure dello squalificato Neymar, i parigini hanno incassato la prima sconfitta dallo scorso 20 marzo cadendo sul campo del Lens, ... Il Psg cade nella sfida al vertice, sconfitto 3-1 a Lens A resistere era rimasto solo il Paris Saint Germain, ma la frittata è stata fatta: contro il Lens, nella prima uscita del 2023, dopo 16 gare senza lasciar punti, i parigini sono stati sconfitti in cam ...Il PSG cade in casa del Lens per la prima volta in stagione: il racconto della sfida Il PSG perde per la prima volta dopo 24 partite in stagione contro il Lens, squadra che ormai etichettare come rive ...