Bronzetti-Eikeri stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming United Cup 2023

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Luciaaffronterà Ulrikkenel quarto singolare della sfida Italia-Norvegia diCup, in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio. L’azzurra ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione, con una prestazione più che convincente nel match contro la brasiliana Laura Pigossi, giocatrice in ascesa e non troppo lontana dalle prime 100 del ranking mondiale. Ora c’è bisogno di una conferma, in un altro incontro in cui l’allieva del Piccari&Knapp Tennis Team parte decisamente con i favori del pronostico. La norvegese, 30enne, nel corso degli ultimi anni si è dedicata soprattutto al doppio, raccogliendo discreti risultati ed entrando tra le prime 50 del mondo. Ma nel corso della sua carriera di singolarista non è mai riuscita ad entrare nelle 200 ed è sempre stata una giocatrice che preferiva la ...

Ulrikke(NOR) a seguire Lorenzo Musetti (ITA) c. Viktor Durasovic (NOR) Martedì 3 gennaio alle ore 01.00 Matteo Berrettini (ITA) c. Casper Ruud (NOR) a seguire Lucia(ITA) c. Malene ...... per noi la nottata tra lunedì e martedì, sarà invece il turno di Luciae Matteo ... Sfiderà la 30enne Ulrikke, giocatrice che in singolare ha vissuto una carriera a livello ITF, ... BRONZETTI-EIKERI STANOTTE in tv: ORARIO, CANALE, DIRETTA ... Domani, martedì 3 gennaio, la Pat Rafter Arena di Brisbane (Australia) sarà teatro della seconda parte della sfida tra Italia e Norvegia, valida per il Gruppo E della United Cup 2023, torneo per nazio ...Brisbane – Il 2 ed il 3 gennaio l’Italia affronta la Norvegia nella seconda sfida valida per il Gruppo E della “United Cup”, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023 e che SuperTen ...