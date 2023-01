Brighton | Mac Allister smentisce le voci di mercato | “Felice qui | sono concentrato”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) I tifosi delposso tirare un sospiro di sollievo. Alexis Mac, intervistato da Sky Sports UK, sembra escludere una sua cessione durante la sessione invernale di calcio. “Non ho fretta di lasciare il, quisul fare bene con questa maglia, mi sto divertendo molto qui.” Dopo un Mondiale da protagonista assoluto con l’Argentina campione, Macnon sembra quindi ascoltare le sirene provenienti da alcuni dei maggiori club europei. In ogni caso sembra difficile una sua permanenza alanche in estate. SportFace.

Sportitalia

La festa riservata ad AlexisAllister al suo rientro con il. Tutti i dettagli sul centrocampista argentino Il centrocampista dell'Argentina AlexisAllister ha fatto rientro nel suo club, ildi Roberto De ...AlexisAllister è stata una delle rivelazioni della vittoria in Qatar dell'Argentina: la sua squadra di club, ilallenato da Roberto ... Brighton, Mac Allister riaccolto da trionfatore: applausi e festa VIDEO Mac Allister è uno dei profili monitorati dalla Juventus per il centrocampo. Paul Barber (CEO del Brighton) ai microfoni di The Argus ha parlato del futuro del giocatore. "Nessun colloquio in corso e ...Paul Barber, CEO del Brighton, ha parlato così di Alexis Mac Allister, obiettivo della Juve. Le sue dichiarazioni Il CEO del Brighton, Paul Barber, ha parlato a The Argus del futuro di Alexis Mac Alli ...