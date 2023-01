Brighton | che festa per Mac Allister!

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Lariservata ad Alexis Mac Allister al suo rientro con il. Tutti i dettagli sul centrocampista argentino Il centrocampista dell’Argentina Alexis Mac Allister ha fatto rientro nel suo club, ildi Roberto De Zerbi. E si è ritrovato a rivivere la cerimonia dell’alzata della coppa del mondo davanti ai suoi compagni e allo staff, che gli hanno riservato una calorosa accoglienza. Look who’s back… ? pic.twitter.com/BZEfmRoyeM—& Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 2, 2023 Sono insistenti le voci che vorrebbero il giocatore destinato altrove e nei giorni scorsi si è più volte parlato dell’interessamento da parte della Juventus, una destinazione gradita all’argentino. Il mercato dura un mese e la sua quotazione attualmente è attorno ai 40 milioni. Difficile pensare che a Torino, in ...

La Gazzetta dello Sport

Tutti i dettagli sul centrocampista argentino Il centrocampista dell'Argentina Alexis Mac Allister ha fatto rientro nel suo club, ildi Roberto De Zerbi. E si è ritrovato a rivivere la ...Alexis Mac Allister è stata una delle rivelazioni della vittoria in Qatar dell'Argentina: la sua squadra di club, ilallenato da Roberto ... Torna Mac Allister: che sorpresa dal Brighton! Il mercato di gennaio vedrà una Juventus con pochi margini di manovra a livello economico, ma gli obiettivi sembrano già chiari: Mac Allister del Brighton primo nome per il centrocampo, per la trequar ...Le probabili formazioni di Everton-Brighton, match valido per la diciannovesima giornata di Premier League di scena al Goodison Park ...