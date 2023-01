Brambati | “Darei la palma d’oro a Pioli | ha vinto uno scudetto insperato”

Pianeta Milan

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha fatto un bilancio dell'anno che si sta chiudendo. I tre migliori tecnici del ...'Per quello che si è visto, punterei su Spalletti e sul Napoli. E mi auguro che alla fine siano loro i vincitori. Penso ai tifosi che non vincono da tanto tempo e quanto sarebbe bello questo popolo in ...