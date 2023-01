Braida | ' Mai dubitato di Allegri e della rimonta della Juventus Suo segreto è '

Juventus News 24

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": 'dubitato di Allegri ...Lo ha detto Ariedo, ds della Cremonese, parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. 'La ... Il nostro allenatore ci ha dato un'identità, non abbiamosfigurato, ci sono dei valori, la ... Braida: «Juventus come il Real Madrid. Rimonta Mai dubitato di Allegri» Ariedo Braida ha rilasciato un’intervista a Tuttosport parlando di Carnesecchi Di seguito un estratto delle parole di Braida: “Il portiere, più ancora di altri, ha bisogno di giocare e sbagliare, per ...(ANSA) - ROMA, 02 GEN - "Il campionato che riparte mercoledì sarà un nuovo campionato perché, dopo una sosta così lunga, si riparte da zero. Ci saranno ...