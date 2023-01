(Di lunedì 2 gennaio 2023) "Ilche ripartesarà unperché, dopo una sosta così lunga, si riparte da zero. Ci saranno sicuramente delle sorprese, perché può spezzarsi il feeling che fino all'...

Agenzia ANSA

"Il campionato che ripartesarà un nuovo campionato perché, dopo una sosta così lunga, si riparte da zero. Ci saranno ... Così Ariedo, ds della Cremonese, parlando a Radio Anch'io lo ...Nella serata di28 dicembre sono stati effettuati controlli stradali mediante l'utilizzo dell'apparecchiatura "targa - system", nel quartieree in via Ancora. Svariati veicoli non ... Braida: "Da mercoledì via a un 'nuovo' campionato" - Lombardia