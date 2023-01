Braida | 'Agnelli è prezioso | nel calcio conta il risultato Carnesecchi da Juve | ma'

Calciomercato.com

Peccato che l'assistito si chiamasse. Romeo si ricompone, accarezza la giacca sgualcita e ... "In Italia comanda- dichiara un giorno - ma qui a Pisa comando io".Andreae Maurizio Arrivabene © LaPresseCome raccontato da Calciomercato.it, le due società ...del forte senegalese è ancora da definire e in merito si è espresso anche l'esperto Ariedo, ... Braida: 'Agnelli è prezioso, nel calcio conta il risultato. Carnesecchi ... Queste le parole di Ariedo Braida, oggi consulente della Cremonese, a Tuttosport: "La Juventus è sempre la Juventus, non scherziamo: per mentalità della società e per qualità della rosa. È un club che ...