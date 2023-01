Botta clamorosa per chi ha un' auto | l' aumento che stravolge tutto | chi rischia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il 2023 si apre con una brutta notizia per oltre 815.000mobilisti. Secondo l'osservatorio di Facile.it tanti sono gli assicurati che, a causa di un incidente con colpa dichiarato nel corso dello scorso anno, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, vedranno aumentare il costo del premio Rc. Secondo l'analisi del comparatore - realizzata su un campione di oltre 720mila preventivi raccolti su Facile.it a dicembre 2022 - il numero dimobilisti colpiti dai rincari è in crescita del 2% rispetto allo scorso anno. Notizie negative anche per glimobilisti virtuosi dal momento che, negli ultimi 12 mesi, le tariffe delle polizzesono tornate a crescere; secondo i dati dell'Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2022 per assicurare un ...

