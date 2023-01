Borse | l' Europa inizia il 2023 col piede giusto A Milano corrono auto e petroliferi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Esordio positivo per i listini del Vecchio Continente che, orfani di Wall Street chiusa per festività, terminano in rialzo la prima seduta dell’anno, nel tentativo di archiviare un 2022 da dimenticare per i mercati (bond inclusi). Euro a 1,06 dollari, spread chiude a 211 punti

Agenzia ANSA

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Una ricerca di Eige , European institute for gender equality , attesta che ine nel Regno ...mostrare le potenzialità di un settore in crescita e supporto nel mondo del lavoro attraverso... Borsa: Europa conclude bene, Parigi +1,9% - Economia Le borse europee archiviano in territorio positivo la prima seduta dell’anno nuovo, in un clima ancora semi-festivo, con Londra e Wall Street chiuse. Fer ...Gas inverte la rotta dopo una nuova giornata in forte calo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 gen - Esordio positivo per le Borse europee che, orfane di Wall Street chiusa per festivita', ter ...