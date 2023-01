Borsa Milano | Piazza Affari oggi apre 2023 in rialzo | boom Saipem

(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – Inizio dell’anno positivo per le Borse europee e per, con i listini che vogliono voltare pagina dopo il peggior anno del decennio quanto a capitalizzazione finanziaria. Ancora chiusi i principali mercati asiatici e ladi Londra. In Europa sale leggermente il gas sul Ttf di Amsterdam, ma il prezzo è ancora sotto gli 80 euro al megawattora. Ail Ftse Mib sale dell’1,90% e chiude a 23.706,96. Diminuisce in modo significativo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 210 punti base. Giù anche il rendimento del titolo decennale, che si aggira intorno al 4,55%. Sul listino principale dibrilla(+5,01%). Il suo è un vero e proprio rimbalzo dopo aver registrato quella che è stata la peggiore performance ...

