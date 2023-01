Borsa | Milano apre in rialzo | Ftse Mib +0 | 68%

Agenzia ANSA

La prima seduta del 2023 si apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,68% a quota 23.868,5 con Stm (+1,3%), Stellantis (+1,3%) e Tim (+1,4%) tra i migliori titoli del listino. 2 gennaio 2023. Un 2023 con segno positivo per le Borse in Europa. Solo Londra resta chiusa per continuare a festeggiare il Capodanno mentre Parigi apre in rialzo dello 0,73%, Francoforte dello 0,5%, Madrid dello 0,8%.