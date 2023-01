Gazzetta del Sud

e moto: ecco gli incentivi che ripartono dal 10 gennaio. Si riapre la possibilità di avere incentivi per l'acquisto die moto meno inquinanti. Le prenotazioni vanno fatto sulla ...Si va ad esempio dai 1000 chilometri percorribili per lea benzina di categoria euro 0 e 1 ... extraurbana e in autostrada sarà possibile guadagnare dei chilometri aggiuntivi () a quelli ... Bonus auto e moto: ecco gli incentivi che ripartono dal 10 gennaio Con il nuovo anno tornano gli incentivi auto . Dal 10 gennaio prossimo riaprono le prenotazioni per usufruire dell'ecobonus per i veicoli ...Si riapre la possibilità di avere incentivi per l’acquisto di auto e moto meno inquinanti. Le prenotazioni vanno fatto sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it a partire dalle ore 10 di lunedì 10 ...