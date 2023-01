Bologna | Motta | “Felici di ripartire contro la Roma Siamo pronti”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Antivigilia di campionato per ildi Thiagoche affronterà la, quest’ultimo ha infatti parlato nella consueta conferenza stampa per-partita. “Stiamo bene ein uno stadio che sarà pieno. Sarà una bella partita da giocare,contenti di poter competere subitouna squadra come la”. Sul ritiro pre ripartenza ha affermato: “Abbiamo lavorato sulle carenze e qualità singole e di gruppo. Ho l’ossessione di migliorare sempre il gruppo. Mercato? Sappiamo dove vogliamo migliorarci e come posfarlo.ambizioni, e abbiamo le idee chiare di quello che abbiamo davanti”. Poi sui suoi giocatori ha dichiarato: “Pyythia è un giocatore di cui sono ...

ForzaRoma.info

Il 4 gennaio alle 16:30, la Roma affronterà ilche anche quest'oggi si è radunato presso il ... Per Thiagoperò non finiscono le cattive notizie: dopo il forfait di Bonifazi e Barrow (...Mourinho(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Orsolini, Dominguez, Soriano; Arnautovic. All.Le parole del tecnico degli emiliani Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla ripresa del campionato, quando il Bologna affronterà la Roma in trasferta. Queste le sue parole: Co ...BOLOGNA - In casa Bologna notizie non belle per Thiago Motta in vista della sfida di mercoledì all'Olimpico contro la Roma. Il sito ufficiale dei rossoblù ha infatti pubblicato il report della seduta ...