Blockchain | non sarà l’anno del Web 3

(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – Web 3. Come è tradizione, in questi giorni un po’ tutti e in tutti i settori si sbilanciano in previsioni su ciò che accadrà nel Nuovo Anno. Io voglio sottolineare invece qualcosa che non accadrà. Non– a differenza di quanto sostengono molti addetti ai lavori soprattutto americani –del Web 3. Questo, come è noto, dovrebbe essere la prossima evoluzione di Internet e quindi, visto quanto Internet influisce sulle nostre vite, un fatto di straordinaria importanza. Stiamo parlando di una evoluzione che prevede piattaforme altamente decentralizzate che nessun soggetto controlla (esempio tipico dicome Ethereum, EOS e TRON) ma di cui tutti quelli che vi accedono possono fidarsi. Questa configurazione permetterebbe, tra l’altro, di cambiare radicalmente il modo nel quale vengono gestiti attualmente i ...