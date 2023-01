Blitz degli ambientalisti al Senato | mura imbrattate con la vernice

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Roma – Nuovodi “Ultima generazione” a Roma. In mattinata alcuni militanti hanno spruzzatorossa sulla facciata del, imbrattando il portone e alcune finestre di Palazzo Madama. Sono intervenuti i Carabinieri della vigilanza che hanno portato via alcune persone e al momento stanno vagliando la loro posizione. Cinque persone sono state accompagnate in questura a Roma per essere identificate e la loro posizione è al vaglio in relazione aldi questa mattina di Ultima generazione a Palazzo Madama. Le indagini sono svolte dalla Digos di Roma e dai carabinieri. De Priamo (FdI):”Questi gesti non aiutano la causa ambientalista” “Sedicentidanneggiano in realtà la causa della tutela dell’ambiente e delle misure di ...